O comércio de Rondonópolis funcionará de forma diferenciada nos dias do Carnaval, não abrindo suas portas na segunda-feira (28/2), quando é comemorado o Dia do Comerciário, e tendo a abertura opcional na terça e na quarta-feira (1º e 2/3).

O calendário diferenciado foi acertado em acordo celebrado entre o Sindicato dos Comerciários, que representa os trabalhadores do comércio, e o Sindicato do Comércio Varejista, entidade que representa os empresários do setor.

De acordo com Lucas Gonçalves, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, a segunda-feira será feriado, Dia do Comerciário, com o comércio em geral não abre suas portas, mas já, na terça-feira, não será feriado e a abertura ficará por conta da decisão de cada comerciante, mesma situação aplicada à Quarta-feira de Cinzas.