As primeiras escolas a disponibilizar a primeira dose para as crianças com idade entre cinco e 11 anos serão a Escola Celson Antonio de Carvalho, no bairro Alfredo de Castro, a Cmei Maria Amélia de Araújo, no bairro Dom Bosco, a Cmei Professor João Gomes Moreira, no Ana Carla, e a Escola Bernardo Venâncio de Carvalho, no Jardim Liberdade. Nessas escolas, a vacinação vai acontecer na quarta-feira (23) e na quinta-feira (24) durante o horário das aulas.

Já, na sexta-feira (25) e segunda-feira (28), conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação acontece na Umei Pequenos Brilhantes, no bairro Cidade Alta, na Umei João de Paula de Souza, no Conjunto São José, na Cmei Jonas Nunes Cavalcante, no Centro, e na Umei Márcia Gleibe Souto, no Jardim Liberdade. Nas escolas as crianças somente receberão a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 com autorização prévia de pais e responsáveis.

Desde esta última semana, as escolas municipais começaram a solicitar dos pais e responsáveis o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos filhos. Aqueles que não vacinaram deveriam então autorizar ou não que a criança pudesse ser imunizada na escola.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pais e responsáveis que não vacinaram e não autorizarem que o filho seja imunizado, terão os casos encaminhados primeiramente ao Conselho Tutelar, que terá a obrigação de procurar as famílias para a vacinação seja autorizada. Aqueles que ainda mantiverem a negativa pela imunização terão o caso enviado para a Promotoria da Infância e da Juventude, que adotará as medidas cabíveis conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).