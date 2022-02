O engenheiro sanitarista Jamal Badie Daud, funcionário de carreira do Sanear e suplente de vereador, procurou a redação do A TRIBUNA para manifestar a sua solidariedade à ex-secretária de Infraestrutura do Município Claudine Logrado Fanaia, que foi atacada em plena Sessão da Câmara pelo vereador Paulo Schuh (DC). Conhecido antigo e ex-colega de trabalho da também engenheira, Jamal diz considerar as agressões injustas e critica a atitude do parlamentar.

“Conheço a Claudine há mais de 35 anos e trabalhamos juntos, ela como fiscal da Diefra (empresa de engenharia e consultoria que prestou serviços para o Sanear), na fiscalização de obras com recursos federais na área de saneamento básico, e penso que esse cidadão ofendeu não só a nossa amiga Claudine, mas toda a classe dos profissionais de engenharia”, afirmou Jamal Daud.