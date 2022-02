Uma mulher de 29 anos, identificada como Fabiana Santos de Souza, foi morta à tiros dentro do banheiro da própria casa no momento em que tomava banho. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (17), no bairro Cidade Alta e os bandidos fugiram em seguida.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, testemunhas que estavam na residência no momento do crime teriam contado que dois homens armados teriam pulado o muro da casa e ordenaram que estes ficassem em silêncio.

Na sequência, foram até o banheiro e mataram a mulher à tiros, fugindo em seguida em um carro branco. Ela teria sido atingida por pelo menos cinco disparos de arma de fogo e morreu no local.

Familiares suspeitam que os bandidos estariam procurando por outra mulher e que teriam matado a pessoa errada.

A Polícia Judiciária Civil agora investigará o caso. Nenhum dos suspeitos de participarem do crime foram identificados ou presos até o momento.