As provas objetivas do concurso da Segurança Pública acontecem neste domingo (20), em sete cidades de Mato Grosso e uma de Goiás. Os candidatos podem consultar o local e horário de provas no site da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Mais de 66 mil candidatos estão inscritos para compor os quadros de servidores da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Politec. As provas serão realizadas em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO).

No período matutino, as provas serão destinadas aos candidatos aos cargos de oficial e oficial de Saúde da PM, de oficial do CBM, de escrivão e investigador da Polícia Civil e de perito oficial criminal, perito médico legista e perito odonto legista da Politec. Os portões fecham às 8h, e os candidatos devem chegar com antecedência mínima de uma hora.

Já no período vespertino, as provas serão destinadas aos cargos de soldado da PM e do CBM, com fechamento dos portões às 15h. O candidato deve apresentar documento pessoal original com foto, levar água potável para consumo em material transparente e caneta esferográfica azul ou preta, também em material transparente.

Apesar de as vagas serem destinadas ao cadastro de reserva, o Estado prevê a nomeação de pelo menos 1.200 novos servidores ainda em 2022. Os salários variam entre R$ 3.545,31 e R$ 14.961,17.