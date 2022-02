O chefe do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, explicou que caberá às escolas, numa primeira fase, as da rede municipal, enviar aos pais e responsáveis pelos alunos uma notificação conforme estabelecido pelo Ministério Público informando que estes devem comunicar de forma imediata a condição de vacinação dos filhos.

Ele continuou e acrescentou que caberá então ao Conselho Tutelar entrar em contato com os pais que decidiram não vacinar os filhos para reverter a decisão. “Se após a intervenção do Conselho Tutelar, os pais ou responsáveis mantiverem a decisão de não vacinar os filhos, o caso será então encaminhado para a Promotoria da Infância e Juventude, que adotará as medidas legais cabíveis”, finalizou.

A Saúde, no entanto, ainda não definiu o calendário e cronograma de vacinação nas escolas da rede municipal, que serão as primeiras e receber a ação. “É importante ressaltar que primeiro será feita a vacinação mediante autorização dos pais nas escolas municipais, depois as escolas privadas e da rede estadual também serão notificadas sobre os procedimentos que deverão ser adotados para a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 das crianças e autorização dos pais e responsáveis para vacinar quem ainda não recebeu a vacina”, afirmou Paulo Padim.

VACINAÇÃO INFANTIL EM RONDONÓPOLIS

Depois da baixíssima adesão da vacinação infantil na cidade nas primeiras semanas, a Saúde vem registrando aumento na procura desde a semana passada. Cerca de 7 mil crianças entre cinco e 11 anos foram vacinadas em Rondonópolis, ou seja, 28,5% das crianças receberam a primeira dose. A cidade deve vacinar 24.500 crianças nesta faixa etária.