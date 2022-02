O diretor executivo do Impro (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis), Roberto Carlos Correa de Carvalho, teve sua nomeação no órgão ratificada ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento referente ao Agravo de Instrumento movido pela Prefeitura. O recurso foi protocolado na sexta-feira (11/2), apenas uma hora antes do prazo final.

A ação foi julgada pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, conhecida no judiciário pelas suas decisões serenas. A decisão saiu ontem à noite.

“Estamos tranquilos. Sabemos que estamos trabalhando dentro da legalidade e fomos eleitos dentro de um processo democrático, realizado por uma comissão que cumpriu todos os ritos do processo eleitoral. O senhor prefeito e seus assessores tiveram tempo de sobra para contestar minha candidatura dentro do período de recursos, aberto lá atrás no início do processo eleitoral. Agora ficar calado, deixar tudo acontecer e depois da eleição querer tomar o patrimônio do trabalhador na canetada é inadmissível. Falta de respeito com mais de 95% dos servidores que compareceram nas urnas. Confio piamente na justiça. A decisão anterior com toda certeza será confirmada [e assim aconteceu]”.

Em 17 de janeiro, o juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, concedeu pedido de liminar obrigando a Prefeitura de Rondonópolis a nomear Roberto Carlos Correa de Carvalho e sua equipe na direção do IMPRO.