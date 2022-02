No dia 11 de fevereiro deste ano aconteceu a aula inaugural do “Projeto Judô por uma sociedade fortalecida”. O lançamento ocorreu no Centro de Treinamento de Judô Minoru Arimoto.

O projeto foi uma indicação do vereador dr. José Felipe ao prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. Ambos são ex judocas e entendem a importância dessa arte milenar na formação do ser humano.