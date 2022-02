A Polícia Miliar desarticulou um grupo criminoso suspeito de ter praticado vários roubos na cidade. Ao todo, quatro pessoas foram presas, incluindo uma mulher, e com eles foi apreendida munições calibre 38 e um aparelho que serve para desligar o sinal de rastreadores de veículos, conhecido como ‘chupa cabra’.

De acordo com a PM, a equipe da Força Tática havia recebido uma informação anônima de que um grupo criminoso que vinha praticando diversos roubos à residência na cidade estaria se reunindo em uma casa localizada no bairro Vila Duarte, que fica na região do Cascalhinho, e que o local era usado para o planejamento dos crimes.

O local então passou a ser monitorado pela Agência Regional de Inteligência (Ari), que identificou o veículo usado pela quadrilha para o cometimento dos crimes, um VW Gol de cor branca. Já na noite dessa segunda-feira, dois homens saíram da casa no veículo citado e acabaram interceptados pela PM na altura do bairro Mathias Neves.

Em revista no interior do Gol, os policiais localizaram seis munições calibre 38 e um aparelho bloqueador de sinal de GPS, conhecido como “jumper” ou “chupa-cabra”, que é costumeiramente utilizado por quadrilhas especializadas em roubo para bloquear o rastreamento via satélite de veículos roubados.

Aos policiais, os dois confessaram que vieram das cidades de Sorriso e Vera e que estavam na cidade para praticar roubos a residência.

Ao mesmo tempo, uma outra equipe de policiais foi até a casa usada pelos criminosos e lá encontraram mais duas pessoas, sendo que uma delas era a suspeita de ser a titular de uma conta bancária que recebeu transferência via Pix feitas pela vítima de um roubo à residência ocorrido no último dia 7, que fez as transferências por estar sendo ameaçado de morte pelos bandidos.

Os quatro foram presos e entregues na 1ª Delegacia de Polícia para responder pelos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo.