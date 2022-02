O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis (GMPR) e o Movimento SOS Santa Casa se manifestam contrários à construção do novo hospital de prevenção e tratamento de câncer em Rondonópolis, anunciado pelo governador Mauro Mendes (DEM) na última sexta-feira (11). Essa nova estrutura hospitalar atenderia a todos os municípios da região Sudeste do estado.

De acordo com Tânia Balbinotti, que faz parte do GMPR e coordenadora do SOS Santa Casa, a construção do novo hospital é um investimento desnecessário.