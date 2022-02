Centenas famílias vivem há meses de forma “improvisada”, sem acesso à água encanada, energia elétrica e transporte público no Loteamento Maria Amélia de Araújo, próximo à Rodovia do Peixe, criado há um ano pela Prefeitura de Rondonópolis como projeto de “política habitacional”. A reportagem do A TRIBUNA foi neste sábado (12) conhecer melhor a realidade dessas famílias que convivem com situações extremas. Distantes do centro urbano e com escassez de serviços públicos mínimos para garantir uma vida digna, quem vive por lá já há alguns meses – há famílias que chegaram há 7 meses, outras que ainda chegam atualmente – sonham com o mínimo necessário, como água encanada e energia elétrica. Apesar de serem os proprietários dos terrenos e terem esperança de dias melhores, as dificuldades enfrentadas são grandes. A maior parte das famílias que está vivendo no local estava morando em áreas ocupadas irregularmente em bairros como Vila Rica, Ana Carla e Canaã.

Para os moradores, a necessidade mais urgente no momento é a energia elétrica. No calor, com filhos pequenos, as dificuldades são imensas sem acesso à eletricidade. No local, os postes foram instalados, mas as famílias contam que há várias semanas os serviços pararam e ninguém sabe quando a energia realmente chegará ao loteamento.

