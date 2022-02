PRIMEIRA FASE

Dois empresários de Rondonópolis foram alvos da Polícia Federal durante a primeira fase da Operação Argentarius. Os nomes não foram divulgados pela polícia à imprensa.

Em dezembro passado, durante a primeira fase, o delegado Jener Alberto da Gama Barroso afirmou que durante a investigação constatou que o grupo criminoso movimentou mais de meio bilhão de reais e só esses dois empresários investigados movimentaram uma quantia superior a R$ 220 milhões.

Durante o cumprimento dos 29 mandados de busca e apreensão, 4 pessoas foram presas em flagrante. Cheques foram apreendidos, além de 10 carros e outros bens. Três dos presos estavam em posse de arma de fogo e um estava guardando e manipulando agrotóxico.

O nome da operação faz referência aos Argentarius, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.