A cidade de Rondonópolis atingiu a marca de 82,6% da sua população adulta vacinada com pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19, enquanto 68,5% já tomaram as duas doses. Os dados são do ranking de desempenho vacinal dos municípios, que também informa que 13,49% dos moradores tomaram a dose de reforço.

De acordo com o divulgado, ao todo, 195.632 pessoas adultas já tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 82,6% desse público, enquanto 162.232 pessoas, ou 68,5% da população já tomou as duas doses do imunizante. Outras 31.959 pessoas já tomaram a terceira dose, ou dose de reforço, o que totaliza 13,49% da população da cidade.

De acordo com Paulo Padim, responsável pelo Departamento de Saúde Coletiva do município, esses números estão um pouco defasados, devido a problemas no site do Ministério da Saúde, que foi atacado por hackers e até hoje ainda não voltou a funcionar normalmente. “Todos os dados sobre a vacinação nos municípios são lançados diretamente no site do Ministério, e como ele ainda não voltou ao normal, essas informações acabam defasadas”, explicou.