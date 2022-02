1 de 3 Um trecho da pista de caminhada junto à Avenida dos Estudantes, no Residencial Sagrada Família, está gerando muita reclamação entre os usuários. O trecho entre as rotatórias de acesso ao Parque São Jorge e ao Village do Cerrado está tomado pelo mato. Na Avenida dos Estudantes, apenas as pistas de caminhada entre as rotatórias de acesso ao Residencial Mariela e ao Parque São Jorge estão com a manutenção em dia. Quem continua a caminhada pela pista sentido norte se depara com o abandono após a rotatória do Parque São Jorge.

Em alguns pontos da pista de caminhada, no trecho sem manutenção, o mato tomou conta completamente do calçamento, obrigando os usuários a irem para a via marginal. Um dos usuários reclamou ao A TRIBUNA que essa situação é uma vergonha não só para o prefeito, mas para os vereadores da cidade que permitem essa realidade. Ele estava indignado com a situação da pista de caminhada.

