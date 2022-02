Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada dessa sexta-feira (11), por volta de 4h20, depois de ele ter sido flagrado tentando arrombar um estúdio de design de sobrancelhas e fugir do local. Após ser localizado e preso, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido contra o indivíduo, que foi entregue na 1ª Delegacia de Polícia.

De acordo com informações da PM, policiais haviam recebido uma denúncia via rádio dando conta que um indivíduo trajando camiseta verde de mangas longas e calça jeans havia tentado arrombar um estabelecimento comercial no bairro Jardim Guanabara, quando foi flagrado por testemunhas e fugiu do local em alta velocidade em um veículo GM Celta de cor preta.

Logo depois, um veículo com as mesmas características foi avistado por uma guarnição policial parado na Avenida Marechal Rondon, próximo da Igreja Metodista, já na região central da cidade. O veículo estava com a porta do lado do motorista aberta e com um indivíduo dentro do carro, que assim que avistou os policiais fechou a porta e deitou no banco do veículo, tentando se esconder dos policiais.

Por conta de seu veículo possuir as mesmas características do usado na tentativa de cometimento de crime, os policiais o abordaram e encontraram várias ferramentas que poderiam ter sido suadas na tentativa de arrombamento e, assim que revistaram sua mochila, encontraram a camiseta verde de manga longa que usava no momento em que foi flagrado tentando arrombar o estúdio.

O indivíduo acabou confessando que realmente seria o autor da tentativa de arrombamento e assim que checaram sua identidade, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto, pelos crimes de roubo e furto, contra ele, que foi preso e entregue na ª DP.