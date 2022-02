1 de 6

A TRIBUNA Mato Grosso é uma das poucas empresas de Rondonópolis que já recebeu todas as premiações oferecidas pelas duas principais entidades empresariais da cidade. Em todas as edições do Prêmio Destaque Empresarial, realizado pela Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir), e do Prêmio Mérito Lojista, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), este veículo de comunicação recebeu premiações, sendo, inclusive, a empresa mais lembrada pela população local em algumas edições no evento da CDL.

Nessa trajetória, o A TRIBUNA foi mais uma vez agraciado com o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como melhor jornal impresso da cidade, em evento realizado pela Acir neste mês de fevereiro de 2022. Esse feito de manter-se no seleto rol de empresas consagradas em todas as edições dessas premiações locais que são obtidas através de pesquisas junto à população, advém do reconhecimento pela seriedade com que trata as informações e pelo respeito que sempre tratou os seus leitores ao longo de seus mais de 50 anos de atuação.

Fundado em 1970 e circulando de forma ininterrupta desde então, o A TRIBUNA faz parte do cotidiano da cidade, servindo à sua população não só como veículo de comunicação que informa sobre os fatos mais importantes e relevantes do dia a dia local, mas principalmente participando da luta da sociedade por melhorias, o que lhe rendeu não só a credibilidade, mas o respeito e o carinho dessa população, o que acaba resultando em reconhecimentos como este e como o Prêmio Mérito Lojista, da CDL.

“Todas essas premiações e o reconhecimento que conquistamos nesses anos se deve à seriedade com que sempre tratamos a notícia, que é contada de forma fiel e de forma responsável, sempre em primeira mão, como o leitor e a sociedade quer e merece. Essa premiação, que recebemos agora, nos enche mais ainda de responsabilidade com esse padrão de tratar a notícia. Isso por conta dessa credibilidade conquistada e por empunhar bandeiras importantes em defesa da nossa sociedade”, externou Rosana Logrado, diretora comercial do A TRIBUNA.