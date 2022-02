A equipe do Academia Futebol Clube finalizou os treinos físicos visando o confronto com a Luverdense, que acontecerá nesse sábado (12), a partir de 17h30, no Luthero Lopes. O jogo será válido pela sétima rodada do Mato-grossense e a expectativa do time rondonopolitano é manter a boa fase e marcar mais pontos em casa.

De acordo com o técnico Edilson Júnior, os seus jogadores terminaram os treinamentos físicos e com bola na tarde dessa sexta-feira (11) e agora devem se concentrar para o jogo do final da tarde do sábado. “Esse é um jogo de seis pontos, porque é um adversário que vai brigar conosco diretamente pela classificação. Agora vamos descansar os atletas, pois estamos vindo de uma maratona de jogos”, contou.

Quanto ao jogo contra o líder Cuiabá, que aconteceu na última quarta-feira (9), na Arena Pantanal, quando o Academia perdeu pelo placar de 4 a 0, o treinador diz que teve uma boa conversa com seus comandados e eles absorveram bem o resultado. “Nós sabíamos que ia ser uma partida mu, que será um jogo também muito difícil. Nós queremos descansar, não só lado físico, mas também o psicológico, pois é jogo decisivo em cima de jogo decisivo”, continuou Edilson Júnior.

Para essa partida, ele diz que sua equipe pretende manter o mesmo padrão implantado nos jogos anteriores e ele confia que irá conseguir mais um resultado positivo. “Somos muito fortes dentro de casa e vamos continuar nessa pegada faz toda a diferença. Então, a nossa estratégia é fazer um grande jogo e sair de campo com os três pontos, o que já nos coloca na próxima fase”, concluiu.

Atual terceiro colocado do Mato-grossense, com 12 pontos, o Academia está atrás apenas do Cuiabá, que tem 15 pontos, e do Sport Sinop, que tem 13 pontos. A Luverdense vem logo atrás, em quarto lugar, com 11 pontos.