A Secretaria de Estado de Saúde (SES) prorrogou o prazo de avaliação de desempenho de vacinação dos 141 municípios de Mato Grosso para o programa Imuniza Mais MT até o dia 20 de fevereiro. A mudança se deve à instabilidade na base de dados do sistema nacional.

Seriam avaliados para premiação os números de vacinação lançados até janeiro, mas a portaria n° 61, publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (09.02), ampliou a data de validação dos números. A divulgação dos municípios premiados ocorrerá no dia 25 de fevereiro, somando R$ 7,77 milhões que serão repassados pelo programa estadual aos vencedores.

Para a premiação, serão consideradas o desempenho dos municípios durante todo o ano de 2021. Os municípios com melhor performance, entre 90% e 100% de cobertura vacinal contra a Covid-19, Influenza e outras doenças, receberão selos bronze, prata, ouro ou diamante.

“Com essa prorrogação, os gestores da saúde municipal dos 141 municípios terão mais tempo para lançar no sistema nacional as notificações de doses de vacinas aplicadas. Isso permitirá que a concorrência ao prêmio seja com dados reais e atualizados”, destacou o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

De acordo com regras do Programa Imuniza Mais MT, o critério de avaliação para a premiação aos municípios que tiverem melhor desempenho na vacinação das principais vacinas que compõem o calendário básico, será com base na análise dos dados de vacinados lançados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde.

O programa

O Governo de Mato Grosso lançou no dia 21 de julho de 2021 o programa Imuniza Mais MT, com o objetivo de aumentar o índice de vacinação junto à população contra as doenças que dispõem de imunobiológicos, de maneira que o Estado alcance as metas das campanhas estipuladas pelo Ministério da Saúde.

Por meio do programa, estão sendo investidos R$ 65 milhões até 2023, entre premiações, reformas, construção, aquisição de veículos, câmara fria, ar-condicionado, equipamentos de refrigeração, insumos, serviços, capacitações e comunicação.

A primeira entrega de premiação do Programa estadual foi realizada no dia 18 de novembro do ano passado, contemplando 15 municípios de Mato Grosso que obtiveram as melhores performances de vacinação na 1ª etapa do programa Imuniza Mais MT. O valor total da premiação, na época, foi de R$ 1,8 milhão.