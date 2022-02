A falta de testes de Covid-19 do tipo Swab, com resultado rápido, no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) tem causado reclamações constantes de pessoas com sintomas da doença. O problema é que este tipo de teste somente estaria disponível de segunda a sexta-feira nas unidades Sentinela e quem apresenta sintoma no fim de semana se vê obrigado a: ou aguarda até a segunda-feira e procura uma unidade Sentinela, ou faz o teste na rede particular, ou ainda espera oito dias de sintomas para poder fazer o teste rápido de sangue.

A preocupação em fazer o teste rápido já nos primeiros dias de sintoma, o que é realizado via Swab, é pertinente para evitar a contaminação de mais pessoas. Mesmo com sintomas leves, o vírus pode ser transmitido – o que deixa muitos aflitos com a situação.

Alguns estão optando pela realização do teste em farmácias. O problema é o custo, já que atualmente os testes rápidos nas principais farmácias da cidade estão custando em média de R$ 87,00 a R$ 130,00 – valor que muitos moradores não têm condições de pagar.