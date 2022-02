Um televisor roubado de uma residência em Rondonópolis foi recuperado pela Polícia Civil, na quarta-feira (9), durante investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). Uma mulher de 22 anos foi presa por receptação.

Conforme boletim registrado pela vítima de 48 anos, o roubo ocorreu na segunda-feira (7), em uma casa no bairro Vila Carvalho.

Logo que acionados os policiais civis iniciaram as diligências para apurar o crime contra o patrimônio, e identificaram um endereço no bairro Jardim Primavera onde possivelmente os objetos subtraídos estavam escondidos.

Com base nas suspeitas o local passou a ser monitorado, quando foi visualizado um indivíduo na frente a residência, o qual ao perceber a presença da equipe evadiu com um veículo em alta velocidade.

Na sequência os investigadores fomos recebidos pela moradora do imóvel, que ao ser perguntado sobre o seu marido, informou que o mesmo estava trabalhando. Porém continuando com as perguntas percebeu-se que as respostas da jovem estavam desconexas.

Ato contínuo uma viatura da Polícia Militar chegou no local e os militares informaram que haviam sido acionados, pois teria um homem correndo por cima dos telhados. Diante das informações, os policiais civis tivemos a convicção que se tratava-se do esposo da moradora.

No interior da casa foi localizada uma TV Samsung com as mesmas características do produto roubado, além de outros objetos como cigarro de maconha.

Questionada, a mulher inicialmente disse que comprou o televisor há cerca de 2 anos, mas depois ela assumiu que havia adquirido o aparelho pelo valor de R$ 600, bem como tinha conhecimento de que a TV era roubada.

Diante do flagrante, a jovem foi conduzida até a Derf de Rondonópolis, ouvida e autuada em flagrante por receptação. Após a confecção dos autos, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 1,5 mil e a mesma responderá ao inquérito em liberdade.