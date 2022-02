O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) divulgou ontem (8) que no período de um ano, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, o número de eleitores em Mato Grosso passou de 2.210.306 para 2.248.137, o que representa um aumento de aproximadamente 1,7%.

Já o total de eleitores de todo o Brasil subiu de 145.944.047 para 147.151.416, ou seja, variação de 0,82%. Em Rondonópolis, o número de eleitores subiu de 155.069 em janeiro de 2021 para 157.992 em janeiro deste ano, aumento de 1,89%, maior que a média mato-grossense e brasileira.

Considerando o número de eleitores em janeiro deste ano, Rondonópolis continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso, atrás de Cuiabá, com um total de 389.540 eleitores, e Várzea Grande, com 164.540.

Em Mato Grosso, até janeiro deste ano, somente três cidades contam com mais de 100 mil eleitores, justamente Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Sinop, no norte do Estado, chegou a janeiro com 99.842 eleitores.