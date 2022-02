Identificado como sendo o suspeito de ter matado a ex-esposa na manhã da última segunda-feira (7), Hyago Junio de Jesus Souza foi morto a tiros na madrugada dessa quarta-feira (9). A execução aconteceu no bairro Jardim Nilmara e o home teria sido atingido por cerca de 15 tiros e morreu ainda no local.

Ele teria sido surpreendido pelos seus executores quando caminhava pelas ruas do bairro, que dispararam várias vezes contra ele, atingindo-o principalmente na região do abdômen, tórax e da cabeça.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso por conta do crime.

Ele é ex-marido e principal suspeito de ter matado Rafaela Cristina de Jesus Souza, que foi atingida por vários tiros em frente ao seu salão de beleza na manhã da última segunda-feira, no momento em que chegava no seu salão de beleza para trabalhar. Ela ainda foi encaminhada com vida para o Hospital Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.