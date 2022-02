Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (7) depois de agredir sua ex-esposa no meio da rua. O fato aconteceu por volta de 19 horas, no bairro Mathias Neves II, e foi testemunhado por populares, que acionaram a polícia.

De acordo com a PM, populares acionaram a polícia afirmando que o suspeito estaria espancando sua ex-mulher no meio da rua, inclusive atingindo-a com vários golpes usando um guarda-chuvas como arma.