Dois crimes de homicídio ocorridos na cidade chamaram a atenção por terem relação com a violência doméstica. O primeiro deles aconteceu ainda na noite do domingo (6), quando uma mulher teria reagido a agressões físicas do próprio esposo e o segundo aconteceu já na manhã de segunda-feira (7), quando uma mulher foi morta em frente ao seu salão de beleza, crime cujo principal suspeito é o ex-marido da vítima.

O primeiro crime aconteceu na noite do domingo, no bairro Serra Dourada, e resultou na morte de um homem identificado como sendo Marcelo Alexandre Martins, de 25 anos. A suspeita de ter cometido o crime, que já teria inclusive sido presa e confessado o crime, é a própria esposa do morto, que teria reagido a agressões do marido, como vários socos, e o atingido com uma facada na região do pescoço, que o levou a morte na frente da residência em que o casal morava.