No último sábado (5), a Secretaria Municipal de Saúde também realizou um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para crianças com idade entre seis e 11 anos. O mutirão aconteceu em 37 postos de saúde das 12h às 18h.

Com a vacinação infantil atingindo um percentual um pouco maior após duas semanas e meia de imunização em Rondonópolis, com 19,18% das crianças entre cinco e 11 anos vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem (7) a imunização no período noturno. Até a próxima sexta-feira (11), seis postos de saúde vão disponibilizar a vacina para crianças entre seis e 11 anos das 18h às 20h30.

Conforme o chefe do Departamento de Saúde Coletiva do Munícípio, Paulo Padim, um total de 1.450 crianças foram vacinadas durante o mutirão no sábado. Números da Secretaria Municipal de Saúde apontam que até sábado, 4.700 crianças receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Rondonópolis.

A meta do Município, conforme dados do Governo do Estado, é imunizar um total de 24.500 crianças entre cinco e 11 anos em Rondonópolis. A porcentagem de vacinados (19,18%) ainda é pequena, mas superior aquela registrada na primeira semana de imunização, quando menos de 5% das crianças haviam recebido a primeira dose.

Além do horário noturno, também segue a oferta de primeira dose para crianças entre seis e 11 anos, com a vacinação sendo realizada das 8h às 10h30 e das 13h às 16h nos postos de saúde São Francisco, Alfredo de Castro, Vila Goulart, Itapuã, Morumbi, Serra Dourada e Vila Mineira.

Já para as crianças com cinco anos sem comorbidades e aquelas entre cinco e 11 anos com comorbidade e deficiência permanente, a vacinação ocorre no posto de saúde Bom Pastor, também com atendimento das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.