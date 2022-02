Não prosperou a ação popular com pedido de liminar movida pelo empresário Cláudio Ferreira de Souza, o Paisagista, que pedia a anulação dos efeitos do artigo 5º do Decreto Municipal 10.661, de 31 de janeiro de 2022, que, por sua vez, impõe a necessidade da apresentação do comprovante de vacinação para que crianças matriculadas na rede municipal de ensino poderem frequentar as salas de aula.

A decisão foi da juíza Maria das Graças Gomes da Costa, da Vara Especializada da Infância e Juventude, que afirmou não ter visto nos argumentos do empresário os requisitos mínimos necessários para conceder liminar suspendendo o artigo do decreto que fala da vacinação de crianças.

“Consigno que o Decreto Municipal em vigor não fala em NÃO PODEREM as crianças frequentar as aulas e, sim, que deverá ser apresentado cartão de vacinas com comprovação da vacina contra Covid-19, sob pena de ser o fato encaminhado ao MP para providências. Isto é LEGAL. Por ora, verifico que os benefícios das vacinas contra a Covid-19 em crianças de 05 a 11 anos, no contexto atual da pandemia, superam eventuais riscos”, escreveu a magistrada em sua decisão.