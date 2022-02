As aulas nas escolas estaduais serão retomadas nesta segunda-feira (7/2) e, conforme orientação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Rondonópolis não haverá obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. As unidades de educação geridas pelo Estado irão seguir a determinação do Governo de Mato Grosso e não o decreto municipal que exige a comprovação de vacinação nas escolas.

A secretária-adjunta de Gestão Educacional da Seduc, Valdelice de Oliveira Holanda, explicou que as escolas estaduais irão seguir o protocolo já definido em 2021 na volta do ensino 100% presencial. Ela destacou que as escolas receberam incremento financeiro e os repasses foram feitos já em dezembro de 2021 para que pudessem se preparar para receber os alunos com segurança.

“As escolas de Rondonópolis irão seguir os mesmos protocolos dos demais municípios e não será exigido o comprovante de vacinação, apesar de que a orientação da Seduc, como já vem ocorrendo, é para que os alunos sejam vacinados contra a Covid-19”, explicou.