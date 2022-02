Amargando prejuízos há cerca de dois anos, os empresários da noite foram novamente atingidos em cheio pelas novas medidas restritivas adotadas por parte da Prefeitura nos últimos dias, que estabelece o fechamento do comércio noturno e um toque de recolher a partir de 23h59 minutos. Eles reclamam de prejuízos que já estão sendo causados e apontam o que entendem ser uma ‘discriminação’ por parte das autoridades.

De acordo com a empresária Neumara Resmini, representante da Associação dos Restaurantes e Bares de Rondonópolis (ARBR), que representa os empresários do comércio noturno, a categoria não está concordando com as novas medidas. “Essas medidas nos prejudicam e nós não concordamos com elas. Sequer fomos consultados a respeito. No caso dos restaurantes, estamos tendo que fechar às 23 horas, pois depois disso não dá mais tempo para preparar os pratos para servir aos clientes e para organizar o fechamento do comércio no horário estabelecido”, informou.