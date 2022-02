Rondonópolis teve um mutirão de vacinação infantil neste sábado (5/2). A imunização começou às 12h e seguiu até as 18h em 37 postos de saúde da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a intenção era aumentar o número de crianças entre seis e 11 anos imunizadas com a primeira dose. Isso porque a taxa de vacinação está em torno de 10% apenas da meta que precisa ser alcançada pelo Município.

CRONOGRAMA SEMANAL

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste sábado (5) o cronograma de vacinação contra a Covid-19 da próxima semana. Entre a segunda-feira (7) e a sexta-feira (11), tem vacinação infantil, de dose de reforço, segundas doses e primeira dose para adolescentes em Rondonópolis.

As crianças com idade entre seis e 11 anos podem se imunizar com a primeira dose de segunda a sexta-feira nos postos de saúde São Francisco, Alfredo de Castro, Vila Goulart, Itapuã, Morumbi, Serra Dourada e Vila Mineira. O atendimento nestes locais será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Já para as crianças com cinco anos sem comorbidades e aquelas entre cinco e 11 anos com comorbidade e deficiência permanente, a vacinação ocorre no posto de saúde Bom Pastor, também com atendimento das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Nos postos de saúde Caic, Canaã, Cardoso, Ipiranga, Jambrapi, Padre Rodolfo, Primavera, Sumaré, Vila Olinda e Ipê tem vacinação com a primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, dose de reforço para quem tomou a segunda há no mínimo quatro meses e segunda dose da Pfizer. A imunização para esse público acontece de segunda a sexta-feira, com atendimento realizado das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

CORONAVAC

Quem for receber a segunda dose da Coronavac deve se encaminhar até o posto de saúde Industrial, que atende das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda à sexta-feira.

ASTRAZENECA

Já a segunda dose da Astrazeneca estará disponível de segunda à sexta-feira, no posto de saúde Vila Rica, com atendimento das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

JANSSEN

Para quem deve tomar a segunda dose da Janssen, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, no posto de saúde Santa Clara, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.