A entidade ainda estuda a possibilidade de também ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou uma Ação Civil Pública (ACP) contra o prefeito José Carlos do Pátio (SD) e os vereadores, por conta da aprovação de leis já declaradas inconstitucionais, mas que seriam “camufladas em novas leis de autoria do Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo municipal”.

A Associação dos Auditores e Controladores dos Municípios (Audicom) vai acionar o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Contas contra os vereadores do município de Rondonópolis, por terem aprovado leis que ampliaram o número de cargos irregulares na Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (Setraci). A Lei Complementar nº 351, de 22 de dezembro de 2021, e a Lei Complementar nº 02/2022, aprovada em segunda votação na última quarta-feira (2), permitem a livre nomeação para os cargos de chefia do Controle Interno e ainda cria mais três funções que poderão ser preenchidas por comissionados.

Para a Audicom, é “inadmissível” que um ente federado, por meio de seus poderes “afrontem a Constituição Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de forma reiterada e ainda permanecem impunes”. Todas as medidas que a entidade tomará são por conta da aprovação dessas leis municipais, que no seu entendimento, “ao invés de combaterem os cargos irregulares, por serem comissionados e de livre nomeação, criam mais três funções, ampliando as irregularidades da secretaria”.

As ditas leis permitem ao prefeito nomear livremente pessoas de sua confiança pessoal e aliados políticos para os cargos que, no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado, deveriam ser preenchidos por profissionais da área e concursados, justamente para que tenham a independência para fiscalizarem as ações do prefeito e secretários.

No momento, há uma ação civil pública ajuizada pelo MP, que já tramita em segunda instância, contra o prefeito por conta da manutenção das inconstitucionalidades no Sistema de Controle Interno do município.

Em sua primeira decisão, o TJ declarou inconstitucional a legislação aprovada pelos vereadores, por permitirem a livre nomeação para cargos comissionados como auditores e controladores internos, chefia da Unidade de Controle Interno e outras funções criadas de forma discricionária pelo Poder Executivo.

Numa tentativa de burlar os efeitos da decisão judicial, o prefeito decidiu criar uma nova legislação, a Lei Complementar 331/20, que criou a Setraci e assimilou todos os cargos, com poucas diferenças de nomenclatura, mas idênticas funções dos cargos que foram declarados irregulares.

Em uma segunda decisão, também motivada por ação originada pela Audicom, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, advertiu a Prefeitura de Rondonópolis sobre a reincidente prática de burlar decisões judiciais. “Repiso, atitude que beira a má-fé, motivo pelo qual fica advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do Código de Processo Civil”.

Caso insista na nomeação de apadrinhados para as funções técnicas, a Prefeitura poderá ser condenada a pagar multas e o gestor municipal e vereadores, caso sejam processados por improbidade administrativa, poderão ter seus direitos políticos cassados, além da perda da função pública, indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.