O Sispmur- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis enviou para secretário municipal de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, o ofício Nº 013 /2022, que traz uma sua redação o pedido de restituição imediata dos valores descontados indevidamente nos salários dos servidores devido ao revezamento, ocorrido no fim do ano.

Fato que segundo a presidente da entidade, Geane Lina Teles, é um erro primário e precisa de correção o mais rápido possível. “É um absurdo o que está acontecendo. O servidor pega seu holerite e lê um desconto por falta injustificada. Não tiveram o trabalho de verificar que existia um ofício, feito por gestores do executivo, protocolado, que regulamentava o revezamento de servidores. Isso sim é uma falta grave!!! É mais um desgaste que o prefeito José Carlos do Pátio cria com o servidor, totalmente desnecessário”, pontua.

A principal liderança dos servidores ainda lembra que o ocorrido trás violação ao direito do servidor e o município poderá ser responsabilizado por tal equívoco. “Aguardo ansiosa pela resposta do secretário de Gestão. Essa situação pode gerar reflexo em toda a gestão municipal. Espero muito que o bom senso prevaleça”, alerta.

O Sispmur espera um posicionamento nas próximas horas. “Não existe outra saída, senão o ressarcimento dos descontos realizados de forma indevida. Essa lambança do poder público gera uma consequência de prejuízos para o servidor. Reflete sobre salário, férias, licença prêmio e avaliação do estágio probatório. Os servidores podem ter a certeza que não ficarão de mãos abanando. Caso a Prefeitura se omita vamos acionar a justiça e cobrar reparação, com as devidas indenizações. Não canso de falar, que o Sindicato só procura o judiciário na certeza que o direito do trabalhador está violado. Essa situação é um claro exemplo”, completa Geane Teles.