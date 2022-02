Com cerca de uma semana de aulas, já começaram a surgir os primeiros casos de infecção pela Covid-19 entre as crianças de Rondonópolis em unidades escolares. Inclusive, tem escolas da rede municipal que já tiveram que ser fechadas para serem sanitizadas. Como a vacinação infantil anda patinando em torno de 10% na cidade e com bastante resistência da parte de muitos pais e mães em vacinarem seus filhos, a situação gera debates na comunidade escolar.

Um dos casos que veio ao conhecimento do A TRIBUNA aconteceu nos últimos dias na Escola Municipal José Antônio da Silva, na Vila Cardoso, em que um aluno possivelmente teria ido para a sala de aula acometido da doença e transmitido a mesma para os coleguinhas, com outras crianças da turma sendo diagnosticadas posteriormente.

A situação deixa claro que houve falhas por parte da unidade escolar em detectar o caso antes que ele, inadvertidamente, mantivesse contato com os colegas. Um outro caso em Rondonópolis ocorreu numa escola particular, onde grande parte dos funcionários do administrativo e de outros setores foram acometidos pela Covid-19, que acabou tendo que suspender as aulas por alguns dias.