Instrutores contratados pela Secretaria Municipal de Cultura para atuarem no projeto Arte e Educação na Comunidade estão cobrando salários atrasados. Segundo eles, além de receberem os pagamentos sempre com atrasos, muitos ainda aguardam o recebimento de parte dos pagamentos do mês de dezembro.

Os profissionais explicam que foram contratados em 4 de outubro de 2021, para trabalharem no projeto até o final de dezembro. “No contrato estava estabelecido que os pagamentos seriam feitos até o dia 15 de cada mês subsequente ao trabalhado, o que nunca ocorreu. Recebemos outubro em dezembro e assim por diante”, diz uns dos instrutores que prefere não de identificar.