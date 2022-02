Anunciado no último dia 31 de janeiro e valendo a partir dessa quinta, o novo decreto municipal estipula que os comércios em geral, como mercados, shopping, feiras livres e padarias, além do comércio noturno, poderão funcionar das 5h às 23h59m, de segunda-feira a domingo, observando as normas sanitárias e sempre com no máximo 50% da sua lotação.

Mas chama a atenção o fato que eventos com taxas de alvará já pagas poderão ser realizados normalmente, o que tem gerado estranhamento, questionamentos e até gozações do tipo “O Coronavírus agora anda respeitando alvará da Prefeitura”.

As novas medidas restritivas impostas pela Prefeitura como forma de conter o assustador avanço no número de casos de pessoas infectadas e hospitalizadas pela Covid-19 passarão a valer a partir desta quinta-feira (3) e impõem restrições de horário para o funcionamento do comércio e de circulação de pessoas, assim como restringem a realização de eventos esportivos, religiosos e artísticos, entre outras medidas.

Ao mesmo tempo, fica proibida a circulação de pessoas entre 23h59m e 5 horas da manhã, com exceção para aquelas pessoas que comprovarem que estão indo ou voltando do trabalho, procurando ajuda médica ou outras situações excepcionais.

Igrejas e templos também deverão obedecer esses horários e podem receber no máximo metade da capacidade de cada local, assim como a realização de jogos e campeonatos de futebol, sempre com o uso de máscaras entre os presentes.

Também foram tomadas medidas para conter a propagação do vírus entre as crianças, como a exigência do comprovante de vacinação para assistirem aulas presenciais e a sanitização constante das escolas.

ALVARÁS

Chama a atenção um ponto no novo decreto que cria uma situação no mínimo questionável, que é a permissão para a realização de eventos artísticos e festivos que já tenham obtido e pago os alvarás autorizando esses eventos, deixando transparecer que alguns reais arrecadados pela Prefeitura de Rondonópolis são mais significativos que a saúde da população, uma vez que ficou proibida a realização de novos eventos na cidade para evitar aglomerações.

Fica difícil para o prefeito José Carlos do Pátio explicar esse ponto do decreto, onde grandes eventos que já tenham pago a taxa de alvará possam ser realizados, ainda que os obrigam a observar as regras sanitárias, que nunca são fiscalizadas. Dessa forma, mesmo estando proibidos, acontecerão eventos já autorizados, o que pode ocasionar uma nova explosão no número de casos da Covid-19 e saturar ainda mais o sistema de saúde da cidade, como alguns grandes shows que estão sendo anunciados. Ao mesmo tempo, é uma forma de desrespeito com o restante da sociedade, que passa a ter que cumprir com as medidas restritivas a partir de hoje, não podendo mais abrir seu comércio depois da meia-noite e sem poder circular, o que prejudica principalmente os bares e restaurantes.

Assim, a Prefeitura de Rondonópolis deixa claro que, nesse caso, a lei não vale para todos, ou que o Covid 19 não infecta aglomerações em eventos que possuem alvarás.