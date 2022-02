A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de participação em um duplo homicídio ocorrido no início da tarde desta terça-feira (1/2), no bairro Conjunto São José, quando o ex-policial Genival Ferreira e sua filha de 16 anos foram mortos a tiros no comércio da família. O suspeito dirigia um veículo do mesmo modelo usado no cometimento do crime e no interior do carro, um Chevrolet Onix de cor prata, foi encontrada uma arma de fogo que possivelmente também teria sido usada no crime.

De acordo com a PM, assim que ficaram sabendo do duplo homicídio, os policiais iniciaram rondas visando localizar os suspeitos de terem cometido o crime. Informações davam conta de que o veículo utilizado no crime se trataria de um Onix de cor preta ou prata e que um dos envolvidos estaria usando uma roupa vermelha. No local, os policiais também apuraram que o comerciante vinha recebendo constantes ameaças de morte de pessoas ligadas ao jogo do bicho e apostas esportivas.