A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher na final da manhã dessa quarta-feira (2) que viajava em um ônibus interestadual que ia de Cuiabá para o Rio de Janeiro pelo crime de tráfico ilícito de drogas. A prisão aconteceu no final da manhã, por volta de 11h24, e com ela foram encontrados três tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e um invólucro contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína.

De acordo com a PRF, um ônibus interestadual foi parado no posto da PRF em Rondonópolis para uma fiscalização de rotina, quando se deparou com uma passageira bastante nervosa com a presença dos policiais e que não soube responder perguntas simples como a sua origem, seu destino e motivo da sua viagem.