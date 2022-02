Os vereadores rondonopolitanos irão votar na Sessão Ordinária dessa quarta-feira (2) um projeto de lei do Executivo que permite ao prefeito José Carlos do Pátio (SD) indicar aliados ou apadrinhados políticos para ocuparem cargos na Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno. O projeto, que já foi aprovado em primeira votação e irá para a segunda votação, contraria uma decisão judicial e poderá ser derrubada novamente na Justiça.

O Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 altera o Artigo 7º da Lei Complementar n.º 351, de 22 de dezembro de 2021, permitindo a livre nomeação para os cargos de chefia do controle interno e criando mais três funções que poderão ser preenchidas por comissionados, o que contraria o entendimento da Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios (Audicom) e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ), para quem “os cargos devem ser exercidos por servidores públicos concursados pertencentes à carreira de controlador/auditor interno municipal”.

O posicionamento é baseado na Legislação pertinente e no entendimento de que os controladores e auditores internos devem ter independência política e administrativa para que de fato possam exercer a sua função, que é fiscalizar de forma independente as ações do Executivo.

Como tem maioria folgada dos vereadores, o projeto deve ser aprovado sem maiores dificuldades, mas mesmo sancionada, a lei não terá eficácia, primeiro porque fere leis maiores e o entendimento do TJ, mas principalmente a Audicom já anunciou que irá à Justiça para derrubar as nomeações políticas para o cargo, que devem ser técnicas e independentes.

O Supremo Tribunal Federal (STF)também já tem um entendimento consolidado em processo que contou com a relatoria da ministra Carmem Lúcia, que afirmou em seu despacho que: “a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais”, ou seja: em casos como esses, especificamente, o prefeito não poderá empregar amigos e aliados políticos, pois se trata de um cargo técnico e que carece independência para atuar.