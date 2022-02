Rondonópolis confirmou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. As duas mortes ocorreram nesta segunda-feira (31). Um óbito, de um homem de 83 anos, foi registrado na Santa Casa de Rondonópolis e de uma mulher de 52 anos ocorreu no Hospital Unimed. Com isso, Rondonópolis chega a 950 óbitos desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (1).

Nas últimas 24 horas, Rondonópolis registrou ainda mais 188 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, Rondonópolis confirmou um total de 40.967 pessoas infectadas. Destas, 950 perderam a vida e 39.147 se recuperaram. Ainda há na cidade 870 pessoas com casos ativos da doença.