A secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, participou da Sessão Ordinária da Câmara dessa quarta-feira (2) e discursou defendendo as medidas restritivas anunciadas pela prefeitura nos últimos dias. Para ela, as medidas são justificáveis em razão do aumento assustador dos números de pessoas infectadas pela Covid-19 e pelo iminente colapso do sistema de saúde no município.

De acordo com a secretária, dos atuais 20 leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 existentes atualmente na cidade, 12 estão ocupados, assim como dos 29 leitos de enfermaria, 20 estão atualmente ocupados. “E quando faltam leitos, pessoas morrem”, enfatizou Izalba Albuquerque, lembrando que os hospitais da cidade também atendem pacientes de outras cidades da região.

Ela informou que já foi solicitado ao Governo do Estado a abertura de novos leitos de UTI para Covid-19 e lamentou a necessidade da adoção das medidas restritivas. “A gente procura ver os dois lados, mas para nós a prioridade é a vida do cidadão”, explicando em seguida que essas medidas foram adotadas em virtude do grande aumento do número de pessoas internadas com a doença e o possível colapso na saúde, mas que havendo mudanças positivas no quadro, as medidas serão afrouxadas.