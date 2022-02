Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde mostram uma disparada nos números da pandemia em Rondonópolis entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro deste ano. Levantamento do A TRIBUNA aponta crescimento de 2.100% no número de casos confirmados da doença na cidade. As internações e a quantidade de pessoas com casos ativos também explodiram, com aumento de 1.633% e 1.471%, respectivamente.

O levantamento levou em conta o número total de casos de Covid-19 registrados entre 1º e 31 de dezembro e entre 1º e 31 de janeiro. Em dezembro, Rondonópolis registrou um total de 98 casos da doença, enquanto que em janeiro foram 2.156 casos confirmados, aumento de 2.100%. A média diária de casos em dezembro, que era de 3,1 casos, subiu para 69,5 casos diários confirmados.