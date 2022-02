Mais um fugitivo da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva em Água Boa, foi recapturado pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, no final da tarde de terça-feira (1), no município de Rosário Oeste (128 km ao norte de Cuiabá).

Após denúncia anônima, o procurado de 30 anos e que cumpria pena na unidade prisional, foi localizado pelos policiais civis e militares na casa de sua genitora, situada na região central da cidade de Rosário Oeste.

Ao avistar a chegada das equipes na residência, o suspeito correu para o fundo da propriedade na intenção de foragir novamente. Porém o mesmo tropeçou no quintal caindo ao solo. Um aparelho celular que estava com ele também foi apreendido.

Após a recaptura, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, sendo posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Nobres.

A prisão foi realizada pelos policiais civis de Rosário Oeste em conjunto com os militares do 7º Batalhão da PM.

Fuga

No dia 03 de janeiro deste ano, 14 detentos fugiram da Penitenciária Regional Major Zuzi, em Água Boa (730 km a leste de Cuiabá).

Os reeducandos estavam no banho de sol quando houve um início de motim. Foi dada ordem de recolhimento para as celas, não sendo obedecida por meio de verbalização, sendo necessário uso moderado da força para sanar o motim.

Na ocasião um dos reeducando foi atingido por disparo de arma menos letal (tiro de borracha) na perna e em seguida encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional da Água Boa.