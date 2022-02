As constantes chuvas que atingiram a cidade e região nos últimos dias elevaram o nível do Rio Vermelho, chegando a preocupar moradores de áreas de risco, como beiras de córregos em bairros, com construções próximas de encostas. Mas, apesar disso, a Defesa Civil diz que ele ainda está longe de seu ponto crítico e que as comunidades ribeirinhas não têm motivos para se preocuparem no momento.

“No momento, não há nenhum alerta por parte da Defesa Civil. Na nossa última medição, o Rio Vermelho estava medindo 3,70 metros e entramos em alerta a partir dos 6 metros”, afirmou o coordenador da Defesa Civil na cidade, João Mototáxi.

Segundo ele, a preocupação maior não é propriamente com as chuvas que caem na cidade, que acabam por provocar a cheia das águas já na região do Pantanal. “Se chove aqui, não aumenta o nível do rio. Mas se chover muito na região de Poxoréu, aí fica preocupante, pois é de lá que vem a água que se acumula aqui. Mas nós monitoramos o rio diariamente e estamos preparados para agir caso haja qualquer alteração significativa”, informou.