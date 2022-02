O Comitê de Gestão de Crise do Município, criado para assessorar a Prefeitura na tomada de decisões que dizem respeito à pandemia da Covid-19, se reuniu no final da manhã dessa segunda-feira (31/1) e decidiu retornar com algumas medidas restritivas, como o fechamento do comércio a partir de meia-noite (chamado toque de recolher). As medidas que serão adotadas ainda devem ser publicadas em forma de decreto municipal no Diário Oficial, mas devem proibir, por exemplo, a realização de shows artísticos e eventos, instituir o início da vacinação das crianças nas escolas, desde que com o consentimento dos pais, entre outras.

As restrições vêm sendo tomadas após o quadro de ampliação expressiva da Covid-19 nas últimas semanas em Rondonópolis, gerando um grande número de afastamentos de funcionários das suas atividades e comprometendo as atividades das empresas e órgãos diversos. Para se ter uma ideia, no mínimo, uma escola da rede privada de ensino não retomou as aulas nesta segunda-feira (31/1), suspendendo as atividades por uma semana, em função da infecção do coronavírus entre funcionários.

Eventos e reuniões também vem sendo comprometidos, a exemplo da reunião mensal da diretoria do Caiçara Tênis Clube que ocorreria na noite de ontem (31/1) e foi adiada para o dia 7 de fevereiro em função do alastramento da Covid-19 em âmbito municipal. “Era esperado um aumento por conta das festas de fim de ano na primeira quinzena, mas o vírus continua circulando e infectando muita gente. É preciso agir agora”, explicou a secretária de Saúde do Município, Izalba Albuquerque.