Ausente dos debates políticos nos últimos tempos, o ex-prefeito Percival Muniz (PDT) reapareceu nos últimos dias e, de cara, já tirou o protagonismo do atual prefeito José Carlos do Pátio (SD) nas articulações políticas visando a construção de um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Mato Grosso. Tão logo reapareceu, o ex-prefeito já apontou possíveis candidaturas e colocou as articulações para andarem, ao contrário do que ocorria antes de seu ressurgimento. Afastado da linha de frente da política desde o início de 2017, quando entregou a Prefeitura para Pátio, Percival Muniz voltou em grande estilo, conforme já antecipado pelo A TRIBUNA na sua coluna Papo Político do último final de semana, e mostrou que não perdeu o jeito da coisa, já sugerindo o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), como possível candidato a governador do grupo que irá apoiar Lula no Estado, que, mesmo não tendo aceitado a princípio a empreitada, mostrou a capacidade de Muniz de mostrar caminhos por onde ninguém antes enxergava.

Como é reconhecido como exímio articulador político, ele já assumiu o protagonismo que antes era do prefeito Zé do Pátio, que teria sido encarregado pelo próprio Lula de montar o tal palanque para o petista no Estado, mas o máximo que o atual prefeito rondonopolitano tinha conseguido até então foi articular um comitê pró-Lula, que só contava com o apoio do próprio Pátio, em se falando de figuras de maior expressão na política.

