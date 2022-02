Representantes de entidades da cidade, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), avaliam que as novas medidas anunciadas para conter a Covid-19 no município não terão efetividade. A Prefeitura de Rondonópolis anunciou ontem (31) que serão adotadas novas medidas restritivas para tentar conter a elevação de casos da Covid-19 (veja mais na página 4 deste edição). As medidas foram informadas após reunião do Comitê de Gestão de Crise, mas o Município ainda não publicou o decreto com as mudanças.

No entendimento de Thiago Sperança, presidente da CDL, a restrição de horário proposta pela Prefeitura não deve mudar o cenário. Para ele, reduzir o horário de funcionamento das atividades noturnas não terá benefícios, pois não reduz aglomerações. “Está comprovado hoje que é preciso evitar aglomerações e usar máscaras e isso já estava previsto nas restrições em vigor. O problema é que as medidas não são cumpridas devidamente. Não há fiscalização adequada”, explica.

Ele concorda que grandes eventos contribuem para a contaminação, mas defende que o ideal seria exigir o cumprimento das medidas existentes, como o distanciamento, com ocupação de 50% dos espaços e o uso das máscaras. “Não adianta criar mais regras e não ocorrer fiscalização. A própria CDL criou um selo para os lojistas que cumprissem com as regras como forma de incentivar as medidas de proteção, mas o que se vê é alguns não cumprem e não se fiscaliza”, conclui.