As equipes do União e do Academia, time sensação do Mato-grossense, voltam a jogar nessa quarta-feira (2) pela quarta rodada do campeonato estadual. Em situações bem distintas na tabela de classificação da competição, os rondonopolitanos enfrentarão dois adversários difíceis e tradicionais do futebol estadual.

Enquanto o União enfrentará o Operário de Várzea Grande, no Luthero Lopes, a partir de 19 horas, tentando se reabilitar na competição e marcar seus primeiros pontos, o Academia jogará contra o Sinop, no Estádio Gigante do Norte, as 29h30, na casa do adversário, e tenta manter os 100% de aproveitamento no início do estadual.

Depois de três derrotas nos três primeiros jogos, o União precisa vencer o Operário e marcar seus primeiros pontos, aproveitando o fato de estar jogando em casa, até para evitar uma crise interna.

Embalado depois de vencer o Sorriso e marcar seus primeiros três pontos, o Operário não deverá facilitar a vida dos rondonopolitanos, mas a diretoria e comissão técnica do União dizem confiar na qualidade de seus jogadores e no trabalho que desenvolveu desde a pré-temporada visando o Mato-grossense.

Por outro lado, o Academia enfrentará o Sport Sinop, na casa do adversário, e tentará chegar à liderança do certame estadual. O estreante na elite do futebol estadual venceu as três partidas que disputou e está em segundo lugar na classificação, com 9 pontos, atrás apenas do líder Dom Bosco, que tem a mesma quantidade de pontos, mas tem um gol a mais na competição.