Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que um grande número de pessoas que já poderiam tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 ainda não procuraram uma unidade de saúde para se vacinarem. Segundo o setor de Vigilância em Saúde da SES, cerca de 1,2 milhão de pessoas com condições para receberem a dose de reforço estão com o esquema vacinal em atraso, o que tem preocupado as autoridades de saúde.

“As pessoas que não receberam a dose de reforço, além de estarem mais suscetíveis à contaminação pelo vírus, podem ainda evoluir para um quadro mais grave da doença, pois a eficácia da vacina é maior com o esquema vacinal completo”, esclareceu o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

De acordo com o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde da SES, Juliano Melo, idosos entre 60 e 80 anos sem a dose de reforço pertencem ao público mais vulnerável para o agravamento da doença. Segundo o gestor, essa faixa etária já tem a idade como fator de risco e muitos já têm comorbidades, o que contribui para uma possível necessidade de internação.

Os dados levantados pela SES apontam que 178.247 idosos entre 60 e 80 anos estão com a dose de reforço atrasada em Mato Grosso. O levantamento mostra que 339.475 pessoas dessa faixa etária já tomaram a segunda dose, mas somente 161.228 receberam o reforço da vacina.

“Precisamos da conscientização das pessoas para entenderem que só se vacinando vamos mitigar a circulação do vírus e, dessa maneira, reduzir mais ainda o número de internações e mortes em decorrência da Covid-19″, conclui Juliano Melo.