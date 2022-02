A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de participação em um duplo homicídio ocorrido no início da tarde dessa terça-feira (1), no bairro Conjunto São José, quando o ex-policial Genival Ferreira da Silva e sua filha de 15 anos foram mortos à tiros no comércio da família. Ele dirigia um veículo do mesmo modelo usado no cometimento do crime e no interior do carro, um Chevrolet Onix de cor prata, foi encontrada uma arma de fogo que possivelmente também teria sido usada no crime.

De acordo com a PM, assim que ficaram sabendo do duplo homicídio, os policiais iniciaram rondas visando localizar os suspeitos de terem cometido o crime. Informações davam conta de que o veículo utilizado no crime se trataria de um Onix de cor preta ou prata e que um dos envolvidos estaria usando uma roupa vermelha.

No local, os policiais também apuraram que o comerciante vinha recebendo constantes ameaças de morte de pessoas ligadas ao jogo do bicho e apostas esportivas.

Logo depois, um veículo Onix prata foi localizado pelos policiais no Anel Viário, próximo da Vila Mineira, e no porta-luvas do carro foi encontrada uma pistola calibre 765 com oito munições intactas. Com o suspeito também foi encontrado um boné com o logotipo de uma casa de apostas esportivas, e ele declarou aos policiais que costuma fazer apostas e de vez em quando umas cobranças.

O homem foi preso e entregue na 1ª Delegacia de Polícia e à princípio, responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas as investigações irão apurar se ele teve alguma participação no duplo homicídio.

Um vídeo do sistema de segurança do pequeno comércio da família mostram dois homens, um magro e alto, e o outro que trajava uma jaqueta vermelha, de máscaras e com bonés nas cabeças, descendo de um carro que parou ao lado do comércio e um deles vai para a porta, enquanto outro para em frente a uma janela e ambos disparam vários tiros para o interior do imóvel.

A informação é de que o ex-policial e sua filha, que atendia no caixa do comércio, foram atingidos por cerca de 15 tiros.

