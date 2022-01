O Comitê de Gestão de Crise, criado para assessorar a prefeitura na tomada de decisões que dizem respeito à pandemia da Covid-19, se reuniu no final da manhã dessa segunda-feira (31) e decidiu retornar com algumas medidas restritivas, como o fechamento do comércio a partir de meia-noite e outras. As medidas que serão adotadas ainda devem ser publicadas em forma de decreto municipal no Diário Oficial, mas proíbe a realização de shows artísticos e devem também anunciar o início da vacinação das crianças nas escolas, desde que com o consentimento dos pais.

No caso do comércio, estes poderá funcionar normalmente, observando as medidas sanitárias, até 23h59, fechando suas portas a partir desse horário e só podendo reabrir a partir de 5 horas. Também fica proibido a realização de shows artísticos, até segunda ordem, e eventos esportivos, como os jogos no Estádio Luthero Lopes, somente poderão receber no máximo 50% de sua capacidade e ainda assim, os torcedores terão que apresentar comprovante de vacinação e usar máscaras no interior do estádio.

Como já havia sido anunciado, estão proibidos a realização de festas de carnaval e outros tipos de eventos festivos com a presença de público, em locais abertos ou fechados.