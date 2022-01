A prefeitura de Rondonópolis irá reunir o Gabinete de Gestão de Crise para avaliar a possibilidade de implementação de novas medidas restritivas devido ao aumento dos casos de infecção pela Covid-19 na cidade. A reunião acontecerá no final da manhã dessa segunda-feira (31) e a julgar pela taxa de ocupação hospitalar e ao grande número de novos casos, a tendência é que sejam adotadas novas medidas restritivas para conter essa nova onda da doença.

A reunião do Comitê foi marcada para ter início às 10h30, no gabinete do prefeito e a expectativa geral é que sejam adotadas medidas que realmente surtam efeitos e consigam diminuir a transmissão da doença na cidade.